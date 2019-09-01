الطائف 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واساختتمت مساء اليوم على أرض ميدان الهجن بمحافظة الطائف، مرحلة أشواط الماراثون والمحلية والإنتاج والدولية ضمن منافسات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية، التي انطلقت الثلاثاء الماضي، وشهدت تنفيذ 48 شوطًا، تضمنت مشاركات دولية ممثلة بجمهورية فرنسا التي شاركت بمطية "اللوفر"، إضافة إلى المشاركات العربية ممثلة بالأردن التي شاركت بـ 100 مطية ومصر التي جلبت 67 مطية والسودان بـ 150 مطية.وتضمنت منافسات اليوم تنفيذ أربعة أشواط (بكار – قعدان)إنتاج مفتوح، بمسافة 7 كلم، لفئة الحيل والزمول، وجاءت نتائجها على النحو التالي:الشوط الأول: "وحشيه" لبيشان محمد العجمي.الشوط الثاني: "صوغان" لدعيكان جابر ألمري.الشوط الثالث: "تبوك" لسالم سليمان العطوي.الشوط الرابع: "الحشيم" لعبدالهادي راشد المري.// انتهى //19:43ت م0237