بيروت 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واسأفادت "الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام" أن أجواء من الترقب والحذر تسود المنطقة الحدودية اللبنانية في قضاء بنت جبيل، بعد توقف قصف القوات الإسرائيلي لخراج بلدات مارون الراس وعيترون ويارون .وأوضحت الوكالة اللبنانية أن القصف لم يتعد خراج البلدات الثلاث، خلافاً لما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي عن قصف مدن وبلدات وقرى أخرى .// انتهى //19:46ت م0238