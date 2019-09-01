عام / أجواء من الترقب والحذر تسود جنوب لبنان بعد توقف القصف الإسرائيلي
الأحد 1441/1/2 هـ الموافق 2019/09/01 م واس
بيروت 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس
أفادت "الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام" أن أجواء من الترقب والحذر تسود المنطقة الحدودية اللبنانية في قضاء بنت جبيل، بعد توقف قصف القوات الإسرائيلي لخراج بلدات مارون الراس وعيترون ويارون .
وأوضحت الوكالة اللبنانية أن القصف لم يتعد خراج البلدات الثلاث، خلافاً لما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي عن قصف مدن وبلدات وقرى أخرى .
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19:46ت م
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