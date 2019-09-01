الرياض 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واسناقشت رابطة الدوري السعودي للمحترفين مع الحارس الألماني أوليفر كان ، نتائج سير البرامج التدريبية الخاصة بتطوير الكوادر الفنية المختصة بحراس المرمى في مسابقتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم .جاء ذلك خلال زيارة الألماني لمقر الرابطة ، والتقاءه رئيس مجلس الإدارة مسلي آل معمر ، والتي قدم فيها أوليفر كان شرحاً مفصلاً عن الخطوات التي تمت ، وآلية العمل التي يتم تنفيذها من قبل طاقم أكاديميته التدريبية للحراس ، وفرص التطوير وزيادة تلك البرامج ، من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من كامل خبرات طاقم الاكاديمية الرياضية ، بما يرفع من مستوى الحراسة السعودية في المسابقتين .كما تجول أوليفر كان في مقر رابطة الدوري السعودي للمحترفين ، واستمع إلى شرح مفصل عن أقسامها وآلية عمل الرابطة في كافة الأمور المتعلقة بالدوري السعودي سواء التنظيمية أو الإعلامية وكذلك التسويقية .يذكر أن الهيئة العامة للرياضة قد وقعت في السابع من أكتوبر 2017م ، عقداً مع الألماني أوليفر كان لتأسيس أكاديمية مختصة في "حراسة المرمى"، لتطوير مستوى الحراس السعودية، وتأسيسهم بأفضل الأساليب والطرق التدريبية، وذلك لتطوير مستوى الحراسة في المملكة ، والتي ستنعكس إيجاباً على المردود الفني داخل المستطيل الأخضر، سواء للأندية أو المنتخبات السعودية .// انتهى //20:14ت م0240