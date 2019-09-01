رياضي / رابطة المحترفين والألماني أوليفر كان يناقشان تطوير الحراسة في الدوري السعودي
الأحد 1441/1/2 هـ الموافق 2019/09/01 م واس
الرياض 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس
ناقشت رابطة الدوري السعودي للمحترفين مع الحارس الألماني أوليفر كان ، نتائج سير البرامج التدريبية الخاصة بتطوير الكوادر الفنية المختصة بحراس المرمى في مسابقتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم .
جاء ذلك خلال زيارة الألماني لمقر الرابطة ، والتقاءه رئيس مجلس الإدارة مسلي آل معمر ، والتي قدم فيها أوليفر كان شرحاً مفصلاً عن الخطوات التي تمت ، وآلية العمل التي يتم تنفيذها من قبل طاقم أكاديميته التدريبية للحراس ، وفرص التطوير وزيادة تلك البرامج ، من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من كامل خبرات طاقم الاكاديمية الرياضية ، بما يرفع من مستوى الحراسة السعودية في المسابقتين .
كما تجول أوليفر كان في مقر رابطة الدوري السعودي للمحترفين ، واستمع إلى شرح مفصل عن أقسامها وآلية عمل الرابطة في كافة الأمور المتعلقة بالدوري السعودي سواء التنظيمية أو الإعلامية وكذلك التسويقية .
يذكر أن الهيئة العامة للرياضة قد وقعت في السابع من أكتوبر 2017م ، عقداً مع الألماني أوليفر كان لتأسيس أكاديمية مختصة في "حراسة المرمى"، لتطوير مستوى الحراس السعودية، وتأسيسهم بأفضل الأساليب والطرق التدريبية، وذلك لتطوير مستوى الحراسة في المملكة ، والتي ستنعكس إيجاباً على المردود الفني داخل المستطيل الأخضر، سواء للأندية أو المنتخبات السعودية .
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20:14ت م
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