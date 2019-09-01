ثقافي / "السيرة النبوية " محاضرة في مركز الشقيق غداً
الأحد 1441/1/2 هـ الموافق 2019/09/01 م واس
الشقيق ٠٢ محرم ١٤٤١هـ الموافق ٠١ سبتمبر 2019 م واس
ينفذ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب بجازان غداً, محاضرة بعنوان " السيرة النبوية .. الرحيق المحتوم " يُلقيها علي بن محمد السهيلي , وذلك بعد صلاة المغرب في جامع أحمد بن هيجان بقرية بن هيجان التابعة للمركز.
وتأتي المحاضرة التي ستقام ضمن المحاضرات والبرامج والفعاليات التي ينفذها المكتب خلال العام الحالي.
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20:16ت م
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