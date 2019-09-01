الشقيق ٠٢ محرم ١٤٤١هـ الموافق ٠١ سبتمبر 2019 م واسينفذ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب بجازان غداً, محاضرة بعنوان " السيرة النبوية .. الرحيق المحتوم " يُلقيها علي بن محمد السهيلي , وذلك بعد صلاة المغرب في جامع أحمد بن هيجان بقرية بن هيجان التابعة للمركز.وتأتي المحاضرة التي ستقام ضمن المحاضرات والبرامج والفعاليات التي ينفذها المكتب خلال العام الحالي.// انتهى //20:16ت م0241