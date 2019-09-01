الطائف 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واسمحرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واسسجلت جمهورية السودان الشقيقة المشاركة العربية الأكثر عدداً بمطايا الهجن المشاركة في منافسات مهرجان ولى العهد للهجن المقام حالياً على أرض ميدان الهجن بمحافظة الطائف.وأوضح رئيس الاتحاد الأفريقي للهجن رئيس الاتحاد السوداني للهجن سعد العمدة، أن اتحاد الهجن السوداني يشارك بمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية بـ (150) رأس من الهجن من مختلف الأعمار، مشيراُ إلى أن الهجن السودانية استطاعت تحقيق أرقام قياسية وفازت بعددٍ من الأشواط المنفذة.وبين العمدة أن الهجن السودانية خُصصت لها اللجان المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن الثاني أشواطًا منفردة لفئاتها ضمن الأشواط المخصصة للدول العربية المشاركة، التي تضم مصر والأردن والسودان.وأبان رئيس الاتحاد السوداني للهجن أن الاتحاد ينضوي تحت مظلته 40 هيئة ونادي تعمل على النهوض بهذه الرياضة الأصيلة، مشيراً إلى أنه تم إنشاء 7 مضامير حديثة مخصصة لسباقات الهجن، إضافة إلى المضامير التقليدية في مختلف أرجاء البلاد .وأشار رئيس الاتحاد السوداني للهجن، إلى أن السودان تعد من الدول الغنية بالثروة الحيوانية وخاصة الإبل والهجن، إذ تقدر بنحو 7 مليون رأس، بينها سلالات الهجن العريقة ومن أشهرها "البشاري"، و "العنابي".ونوه رئيس الاتحاد الأفريقي للهجن رئيس الاتحاد السوداني بالدعم الكبير الغير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ لتعزيز الأبل والنهوض بها ودعم ملاك الهجن وتشجيع المنافسات الرياضية الخاصة بها ودعم الاتحادات الخاصة بها في الوطن العربي، مشيراً إلى هذا الدعم أسهم بشكل كبير في إنعاش الحراك التجاري في أسواق المواشي والإبل بالسودان حيث شهدت أسعارها نمواً ملحوظاً، وكان له بالغ الأثر في تحسين الوضع الاقتصادي لمربي الإبل وملاك الهجن خاصة.//انتهى//20:22ت م0242