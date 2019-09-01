الرياض 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واساختتم وفد المملكة الشبابي مشاركته في معسكر العمل الشبابي الخليجي المشترك الذي أقيم على مدى 10 أيام في سلطنة عمان ، وذلك بعدما شاركت الهيئة العامة للرياضة بوفد شبابي في فعاليات المعسكر الخليجي.وشهد المعسكر الذي أختتم بحفل حضره كل من ممثل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن الدايل ، ووكيل وزارة الشؤون الرياضية العمانية رشاد الهنائي، تنوع في فعالياته وأنشطته وبرامجه الشبابية والرياضية والثقافية، والذي يأتي ضمن روزنامة اللجنة الشبابية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربي .وأكد عضو الوفد السعودي عبدالرحمن مبروك ، أن معسكر العمل الشبابي الخليجي جاء في وقت مهم لكل شاب مشارك في هذا البرنامج المفيد ، حيث أن مثل هذه اللقاءات تعزز أواصر التلاحم والتقارب بينا نحن الشباب فنتبادل وجهات النظر والتجارب والخبرات فيما بيننا مما يسهم في خلق بيئة تعاون وتنمية معرفية وثقافية ورياضية جديدة.// انتهى //20:22ت م0243