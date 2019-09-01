رياضي / ختام المعسكر الخليجي الشبابي المشترك
الأحد 1441/1/2 هـ الموافق 2019/09/01 م واس
الرياض 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس
اختتم وفد المملكة الشبابي مشاركته في معسكر العمل الشبابي الخليجي المشترك الذي أقيم على مدى 10 أيام في سلطنة عمان ، وذلك بعدما شاركت الهيئة العامة للرياضة بوفد شبابي في فعاليات المعسكر الخليجي.
وشهد المعسكر الذي أختتم بحفل حضره كل من ممثل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن الدايل ، ووكيل وزارة الشؤون الرياضية العمانية رشاد الهنائي، تنوع في فعالياته وأنشطته وبرامجه الشبابية والرياضية والثقافية، والذي يأتي ضمن روزنامة اللجنة الشبابية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربي .
وأكد عضو الوفد السعودي عبدالرحمن مبروك ، أن معسكر العمل الشبابي الخليجي جاء في وقت مهم لكل شاب مشارك في هذا البرنامج المفيد ، حيث أن مثل هذه اللقاءات تعزز أواصر التلاحم والتقارب بينا نحن الشباب فنتبادل وجهات النظر والتجارب والخبرات فيما بيننا مما يسهم في خلق بيئة تعاون وتنمية معرفية وثقافية ورياضية جديدة.
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20:22ت م
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