المنامة 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واسدعت وزارة الخارجية في مملكة البحرين جميع مواطنيها الموجودين في الجمهورية اللبنانية إلى ضرورة المغادرة فورًا، نظرًا لما تمرّ به الجمهورية اللبنانية من أحداث وتطورات أمنية توجب على الجميع أخذ سبل الحيطة والحذر.وأكدت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان بثته وكالة أنباء البحرين - على ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيًا إلى الجمهورية اللبنانية وذلك منعًا لتعرض مواطنيها لأي مخاطر وحرصًا على سلامتهم.// انتهى //20:35ت م0244