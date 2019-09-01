الرياض 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واسواصل المنتخب السعودي للدراجات معسكره التدريبي في محافظة الطائف الذي يستمر حتى الـ 6 من سبتمبر الجاري وذلك ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للمشاركة في البطولة العربية 2019م للمضمار والطريق .وضمّت قائمة المنتخب 15 درّاجاً من الأندية ومراكز التدريب بقيادة المدرب المغربي محمد بلال وهم : علي جساس - علي السليمي - راشد المطيري - عبدالله الشمري - علي الشيخ - ضياء البراك - هاني المرهون - حمزة صديق - عزام العبد المنعم - عبدالله المنصور - محمود جبرة - يزن سيد - فؤاد غازي - عبدالكريم البشير - عبدالعزيز الشريف .وأوضح إداري المنتخب السعودي سعود الهويمل أنّ المعسكر يمثل المرحلة الأولى من الإعداد للبطولة العربية 2019م ويضم دراجين من جميع الفئات كبار. شباب, ناشئين, وأغلبهم تعدّ مشاركته الأولى مع المنتخب معرباً عن سعادته بالروح العالية التي ظهر بها دراجو المنتخب خلال اليومين الماضية وحماسهم وتركيزهم مؤكداً سعي الدرّاجين لمواصلة تقديم المستويات المميزة المعهودة من الأخضر السعودي في البطولات العربية .// انتهى //20:56ت م0251