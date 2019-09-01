الخرطوم 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واسأقرّت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي التي تتخذ من الخرطوم مقرًا لها الإسهام في عدد مــن المشروعات الزراعية التي تركز على إنتاج السلع الغذائية الأساسية لسد الفجوة الغذائية العربية في عدد من الدول العربية.وزادت الهيئة إساهاماتها في عدد من شركاتها القائمة بنهاية العام 2018م بغرض إعادة تأهيلها وتطوير آدائها وتحديث مكوناتها الإنتاجية.وبلغ إجمالي قيمة استثمارات الهيئة بنهاية عام 2018م حوالي 607 مليون دولار تمثل 80 في المئة من رأس المال المدفوع، وتتنوع استثماراتها في الشركات القائمة والشركات قيد التأسيس على أربعة قطاعات رئيسة هي: الخدمات الزراعية، وقطاعات الإنتاج النباتي، والحيواني وقطاع التصنيع الزراعي.ووفق آخر تقرير صادر عن الهيئة فإنّ عـدد المشـروعات التي تسهم فيها الهيئة بنهاية العام الماضي 2018م بلغت 50 مشروعًا منها 39 شركة قائمة و11 تحت التأسيس، وبلغت نسبة استثماراتها في السودان 65.7 في المئة.// انتهى //21:08ت م0253