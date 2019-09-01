القاهرة 02 محرم 1441هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واسأعرب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط عن قلقه وانزعاجه من تطورات تبادل إطلاق النار في المناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل، مؤكداً تضامن الجامعة العربية الكامل مع الدولة اللبنانية في مواجهة أية اعتداءات تتعرض لها.وشدّد أبو الغيط في بيان رسمي صدر اليوم على أنّ الانزلاق نحو المواجهات العسكرية قد يخرج بالوضع عن السيطرة محملاً المجتمع الدولي مسؤولية ضبط ردود الأفعال الإسرائيلية التي قد تدفع بالأمور نحو مزيد من التصعيد لأغراض انتخابية داخلية.وقال: "إن الحفاظ على مصداقية مؤسسات الدولة اللبنانية أمام المجتمع الدولي يجب أن يُمثل أولية متقدمة في هذا الظرف الدقيق، وأن انفراد جهة أو فصيل باتخاذ قرارات مصيرية متعلقة بالحرب هو أمرٌ لن يصبّ في صالح الدولة اللبنانية أو الشعب اللبناني في عمومه".وشددّ البيان على أنّ السياسة الإسرائيلية تستهدف ضرب التماسك اللبناني لذا فإنّ على اللبنانيين مواجهة هذا المخطط المكشوف عبر التمسك بالمؤسسات ووحدة القرار السياسي والأمني في يد الدولة، ووضع مصلحة الوطن اللبناني فوق أي اعتبار.// انتهى //21:32ت م0255