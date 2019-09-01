فرسان 2 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واسدشّن مدير مكتب التعليم بمحافظة جزر فرسان عبدالله نسيب اليوم برنامج الأسبوع التمهيدي للطلاب المستجدين بمجمع قرية صيّر بالمحافظة حيث اشتمل البرنامج على التعريف بالطلاب وتوزيع البطاقات المخصصة لهم وتقديم الهدايا للمستجدين .وتابع ميدانيًا سير الدراسة في يومها الأول, مقدمًا التهنئة للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات ومنسوبي المكتب كافة بمناسبة العام الدراسي الجديد،متمنيًا عامًا حافلًا بالتميّز والنشاط والاجتهاد لتحقيق أهداف عالية خلال العام الدراسي .يُذكر أن 2800 طالب وطالبة انتظموا اليوم بمدارس مكتب التعليم في فرسان مع مطلع العام الدراسي الجديد حيث استقبلتهم 16 مدرسة للبنين والبنات ومدرستان للطفولة المبكرة وخمس رياض للأطفال .// انتهى //21:33ت م0258