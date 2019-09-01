محايل 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واسدشّن محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم مدارس مرحلة الطفولة المبكرة بتعليم محايل وذلك بمقر مدرسة الطفوله المبكرة بالمجنب التابعه لمركز تهامة بللحمر وبللسمر .واستمع "الفلقي " خلال جولته في الفصول الدراسية لشرح من مدير تعليم محايل منصور بن عبد الله آل شريم حول ما تحتويه مدارس الطفولة المبكرة من وسائل تعليمية حديثة وتجهيزات فنية في كامل جاهزيتها مع بداية أول يوم من العام الدراسي الجديد .وأوضح مدير تعليم محايل أنه جُهزت 11 مدرسة لمرحلة الطفولة المبكرة بقطاع تعليم المحافظه التي تمثّل نتاج جهود سابقة من إعادة تهيئة وتأهيل المدارس وذلك بما يتماشى مع رؤية وزارة التعليم في خطتها الإستراتيجية للتحوّل الوطني 2030 .// انتهى //21:34ت م0259