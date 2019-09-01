محايل 2 محرم 1441 هـ الموافق 1 سبتمبر 2019 م واسنفّذت بلدية محافظة بارق جولات تفتيشية ورقابية شملت عدداً من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والبوفيهات والمطاعم ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والمحال التجارية والبوفيهات.وأسفرت الجولات التفتيشية عن مصادرة 40 قطعة من الآيسكريم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق 5 من المحلات التجارية والمطاعم ,وسُجلت 15 مخالفة على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية, إلى جانب توجيه إنذارات لمحال أخرى.وأكد رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع وتصنيع المواد الغذائية لضمان الصحة العامة.// انتهى //21:39ت م0261