اجتماعي / وقف الملك عبد العزيز يُوقّع اتفاقية مع " إخاء "
الأحد 1441/1/2 هـ الموافق 2019/09/01 م واس
جدة 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس
وقّع وقف الملك عبد العزيز للعين العزيزية اليوم اتفاقية تعاون مع المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام ( إخاء ) وذلك بمقر المؤسسة بجدة .
ويوفّر الوقف من خلال هذه الاتفاقية صهاريج المياه لدور الأيتام التابعة للمؤسسة بمحافظة جدة وذلك ضمن الجهود الرامية لمواكبة رؤية المملكة 2030 للاستدامة والتوسّع وتقديم خدمات متميزة في العمل الخيري .
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21:40ت م
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