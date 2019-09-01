جدة 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واسوقّع وقف الملك عبد العزيز للعين العزيزية اليوم اتفاقية تعاون مع المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام ( إخاء ) وذلك بمقر المؤسسة بجدة .ويوفّر الوقف من خلال هذه الاتفاقية صهاريج المياه لدور الأيتام التابعة للمؤسسة بمحافظة جدة وذلك ضمن الجهود الرامية لمواكبة رؤية المملكة 2030 للاستدامة والتوسّع وتقديم خدمات متميزة في العمل الخيري .// انتهى //21:40ت م0262