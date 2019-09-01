تونس 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واستنطلق غدًا الاثنين رسميًا الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية التونسية السابقة لأوانها التي تعقد في الخامس عشر من الشهر الحالي ويتقدم لها 26 مترشحًا.وفرضت هذه الانتخابات المبكرة وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في الخامس والعشرين من يوليو الماضي.ومن أبرز المرشحين للانتخابات رئيس الوزراء يوسف الشاهد ووزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي والرئيس السابق منصف المرزوقي .// انتهى //22:14ت م0264