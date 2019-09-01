الرياض 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس

استقبلت جمعية الأطفال المعوقين" مركز جنوب الرياض" اليوم طلابها للعام الدراسي الجديد 1441هـ بفعاليات وورش عمل تستهدف الأم والطفل.

وأوضحت مديرة القسم التعليمي ورئيسة لجنة الأنشطة نوف أحمد السالم أنّ الحفل تضمّن أركانًا تعليمية وترفيهية منها ركن التصوير والرسم والألعاب والمسابقات وتخلّله ورش تعريفية للأمهات بهدف تعريفهم بأنظمة الجمعية والمنهج التعليمي المقدم والمتطلبات وطرق التواصل.

وأشارت إلى أنه في هذا العام أضيف برنامج, غرفة المصادر الخاصة بالأطفال الذين دُمجوا في الأعوام السابقة أو لغير الملتحقين بالمدارس حيث أتاحت لهم الجمعية زيارتها يومًا في الأسبوع .

وبيّنت السالم أنه افتتح حديثًا أيضًا فصل التدخل المبكر ويخدم الأطفال من سن ٣ سنوات وتتلقى فيه الأم تدريبًا على البرامح المنزلية .

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22:23ت م

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