الرياض 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واسانطلقت اليوم فعاليات أسبوع التهيئة التعريفي للطالبات المستجدات بالمدينة الجامعية للطالبات بجامعة الملك سعود .وتهدف الفعاليات إلى تقديم عرض تعريفي باللوائح والأنظمة وتزويد الطالبات بالمعلومات الإرشادية ليُعرّفن بالخدمات وما لهن من حقوق وما عليهن من واجبات.وجالت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة غادة بن سيف وعميدة أقسام العلوم الإنسانية الدكتورة غزيل العيسى وعميدة أقسام العلوم والدراسات الطبية الدكتورة ميساء القرشي على جميع الكليات للتأكد من بدء سير الدراسة والتسجيل بصورة انسيابية حيث شملت الجولة (كلية اللغات والترجمة وكلية الآداب والسياحة والآثار وكلية التربية وكلية الحقوق والعلوم السياسية و كلية إدارة الأعمال والكليات العلمية كالصيدلة وطب الأسنان والعلوم الطبية التطبيقية والتمريض ) .// انتهى //23:00ت م0267