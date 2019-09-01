المذنب 2 محرم 1441 هـ الموافق 1 سبتمبر 2019 م واسيواصل مهرجان سكرية المذنب الحمراء فعالياته وأنشطته وبرامجه من خلال عمليات البيع والشراء اليومية والفعاليات المصاحبة بسوق التمور بالمذنب التي تواكب تطلعات المجتمع بمختلف اهتماماتهم ، بالإضافة إلى المعارض المشاركة بالمهرجان التي تمثل عددًا من الجهات الحكومية والخيرية والاجتماعية .يذكر أن المهرجان يقدم فعاليات وبرامج وأنشطة متنوعة و يحظى بتوافد العديد من الزوار ومستهلكي التمور وذلك لاهتمامه بالتمور ومشتقاتها ، ويقدم مجموعة من الفعاليات بمشاركة الجهات الحكومية, كما يقدم فرصه وظيفيه للشباب وبرامج قيّمة، ويضم أجنحة تسويقية بمشاركة العديد من العارضين والمسوّقين وتجار التمور .// انتهى //23:14ت م0268