جدة 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واسوصف مدير عام التعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي انطلاقة العام الدراسي بالسلسة والناجحة ، مؤكدًا أنها تتويج لجهود مُخلصة بُذلت من الجميع طيلة الفترة الماضية استعدادًا لهذه اللحظة التي تكللت ببداية جادة وقوية شهدتها جميع مدارس تعليم جدة .وهنّأ المسعودي خلال تدشينه اليوم عدداً من برامج إدارة التوجيه والإرشاد وإشرافه المباشر على سير بداية العام الدراسي جميع منسوبي ومنسوبات التعليم ببداية العام الدراسي، مؤكدًا أن ما لاحظه من حماس المعلمين وسعادة الطلاب بعودتهم للمدرسة يعكس حرص ووعي المجتمع وتحمل الجميع لمهامهم ومسؤولياتهم وحرصهم على رفعة وتنمية الوطن.وأتى تدشين مدير عام التعليم برامج إدارة التوجيه والإرشاد بالتزامن مع انطلاقة العام الدراسي الجديد ومنها: برنامج الأسبوع التمهيدي لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي تحت شعار "الخطوة الأولى" في اليوم الأول من العام الدراسي من مدرسة مزدلفة الابتدائية حيث حضر مع الطلاب المستجدين جزءاً من فعالياته، إلى جانب بدء فعاليات أسبوع التهيئة الارشادية، وخدمة الهاتف الإرشادي وذلك لتقديم مجموعة من الخدمات التربوية والنفسية والاجتماعية لطلاب وطالبات مدارس جدة.وأوضح مساعد مدير إدارة التوجيه والإرشاد "بنين" صالح الغامدي أن برنامج الأسبوع التمهيدي يهدف لتكوين اتجاه إيجابي في نفس الطالب والطالبة نحو المدرسة وإكسابهم خبرة تعزر حبها في نفوسهم، وكذلك تسهيل انتقال الطفل "تلميذ الصف الأول" من محيط الأسرة الذي ألفه وتربى فيه إلى بيئة المدرسة وأنظمتها بشكل تدريجي من خلال توفير جو يسوده الحب والاحترام ويشعره بالراحة والطمأنينة.وفيما يتعلق ببرنامج التهيئة الإرشادية، أشار الغامدي إلى أنها تشمل طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي والأول المتوسط والأول والثاني الثانوي والطلاب والطالبات المستجدين والمنقولين بين المدارس، لتهيئة طلاب وطالبات المدرسة بشكل عام والمستجدين بشكل خاص لاستقبال العام الدراسي الجديد بكل جدية وانضباط ويسعى من خلاله لتحقيق العديد من الأهداف التربوية والنفسية وكذلك الأكاديمية، لافتا النظر إلى إطلاق خدمة الهاتف الإرشادي لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية للطلاب وأولياء أمورهم وعناصر المجتمع المدرسي كافة ويتم خلالها التعرف على بعض المشكلات النفسية والاجتماعية والصحية وكذلك التربوية والمهنية وتقديم الخدمات الارشادية والعلاجية حيالها.يُذكر أنه انتظم اليوم أكثر من ٦٠٠ ألف طالب وطالبة بمدارس جدة ورابغ وخليص في مختلف المراحل الدراسية مع إطلالة العام الدراسي الجديد كما شهد تدشين 69 مدرسة للطفولة المبكرة وسط استعدادات وتهيئة مناسبة حيث شارك جميع المشرفين التربويين والمشرفات التربويات وكذلك قيادات الإدارة العامة للتعليم ومكاتب التعليم زملاءهم في الميدان التعليمي الإشراف المباشر على سير العمل وانتظامه في اليوم الأول من العام الدراسي لضمان جودة العمل وتقديم الدعم والخدمات اللازمة .// انتهى //23:26ت م0270