رياضي / الزمالك يتأهل لنهائي كأس مصر لكرة القدم على حساب الاتحاد السكندري
الاثنين 1441/1/3 هـ الموافق 2019/09/02 م واس
القاهرة 02 محرم 1441هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس
تأهل فريق الزمالك، إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر لكرة القدم للمرة الـ 40 في تاريخه، بعد فوزه على الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على إستاد الإسماعيلية، في الدور نصف النهائي للمسابقة.
ويلتقي الزمالك في نهائي المسابقة، مع الفائز من مباراة بيراميدز مع بتروجيت التي ستقام غدًا على ملعب "بتروسبورت".
يذكر أن الزمالك نجح في حصد لقب كأس مصر 26 مرة في تاريخه، في حين يحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالكأس برصيد 36 لقبًا.
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