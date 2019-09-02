القاهرة 02 محرم 1441هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واستأهل فريق الزمالك، إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر لكرة القدم للمرة الـ 40 في تاريخه، بعد فوزه على الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على إستاد الإسماعيلية، في الدور نصف النهائي للمسابقة.ويلتقي الزمالك في نهائي المسابقة، مع الفائز من مباراة بيراميدز مع بتروجيت التي ستقام غدًا على ملعب "بتروسبورت".يذكر أن الزمالك نجح في حصد لقب كأس مصر 26 مرة في تاريخه، في حين يحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالكأس برصيد 36 لقبًا.// انتهى //00:14ت م0272