الرياض 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الأوامر الملكية.. وثْبات سريعة نحو دولة المستقبلفيصل بن بندر: هيئة الرياض امتداد للرعاية الملكية للعاصمةلمملكة تتصدر دول الشرق الأوسط في عدد المعلمين الخبراءوزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل وزيرة خارجية السويدانتظام مليون طالب وطالبة في مدارس العاصمةرئيس «نزاهة»: القيادة ماضية بعزم وحزم في مكافحة الفساد وعدم التسامح مع الفاسدينإيداع 2 مليار ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر محرممدير مركز الدعم التعليمي بوزارة التعليم يتفقد مدارس صامطة بالحد الجنوبي«المالية» وصندوق النقد الدولي يعقدان ورشة عمل عن تغطية الأخبار الاقتصاديةإطلاق نظامي الشراء المباشر والعقود والمنافسات في الحرس الوطنيالدفاع المدني: انتشال مواطن غريق بمستنقع مياه في وادي لجبسعد الحريري يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية المصريأجواء من الترقب والحذر تسود جنوب لبنان بعد توقف القصف الإسرائيليالبحرين تدعو مواطنيها إلى ضرورة مغادرة لبنان فورًالأردن تدعم دعوة المملكة لجمع الأطراف اليمنية على طاولة الحوارالجامعة العربية: إنفراد جهة أو فصيل باتخاذ قرارات مصيرية لن يصب في صالح لبنانواشنطن: ما حصل في لبنان مثال على دور إيران في دعم الميليشيات// يتبع //06:04ت م0003