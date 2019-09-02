عام / الصحف السعودية
الاثنين 1441/1/3 هـ الموافق 2019/09/02 م واس
الرياض 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
الأوامر الملكية.. وثْبات سريعة نحو دولة المستقبل
فيصل بن بندر: هيئة الرياض امتداد للرعاية الملكية للعاصمة
لمملكة تتصدر دول الشرق الأوسط في عدد المعلمين الخبراء
وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل وزيرة خارجية السويد
انتظام مليون طالب وطالبة في مدارس العاصمة
رئيس «نزاهة»: القيادة ماضية بعزم وحزم في مكافحة الفساد وعدم التسامح مع الفاسدين
إيداع 2 مليار ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر محرم
مدير مركز الدعم التعليمي بوزارة التعليم يتفقد مدارس صامطة بالحد الجنوبي
«المالية» وصندوق النقد الدولي يعقدان ورشة عمل عن تغطية الأخبار الاقتصادية
إطلاق نظامي الشراء المباشر والعقود والمنافسات في الحرس الوطني
الدفاع المدني: انتشال مواطن غريق بمستنقع مياه في وادي لجب
سعد الحريري يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية المصري
أجواء من الترقب والحذر تسود جنوب لبنان بعد توقف القصف الإسرائيلي
البحرين تدعو مواطنيها إلى ضرورة مغادرة لبنان فورًا
لأردن تدعم دعوة المملكة لجمع الأطراف اليمنية على طاولة الحوار
الجامعة العربية: إنفراد جهة أو فصيل باتخاذ قرارات مصيرية لن يصب في صالح لبنان
واشنطن: ما حصل في لبنان مثال على دور إيران في دعم الميليشيات
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