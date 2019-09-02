وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان (نحو أفضل الممارسات العالمية ) :لا جدال في أن الأوامر الملكية الصادرة أمس الأول (الجمعة) تعد خطوة جديدة ومهمة تؤكد حرص القيادة في المملكة العربية السعودية على مواصلة الإصلاح الهيكلي للدولة، وتطوير أجهزتها طمعاً في الوصول بالعمل الحكومي إلى أفضل الممارسات العالمية.ورأت ان هذا الهدف، الذي يحتاج لمشوار طويل وعمل جاد، يحتاج أيضا إلى استمرارية في تنفيذ خططه وكل برامجه، إذ لا يمكن تنفيذه في خطوة واحدة، لذا فالأكيد أن وتيرة الإصلاح الهيكلي لن تتوقف، طمعاً في انتقال العمل الحكومي من أفضل إلى أفضل.وأضافت : ولذلك جاءت الأوامر الملكية وهي تحمل في ثناياها خطوات جادة تدعم الدولة في مواصلة إصلاحاتها، وتقديم كل ما يضمن دعم السلطة التنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة، ما يساعدها في تنفيذ رؤية 2030 التي تتطلع لها القيادة السعودية باعتبارها الهدف الإستراتيجي الأكبر للمملكة.// انتهى //06:04ت م0006