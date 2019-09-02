عام / " التدريب على الكتابة بطريقة برايل" برنامج بتعليم نجران
الاثنين 1441/1/3 هـ الموافق 2019/09/02 م واس
نجران 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس
نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة في إدارة التدريب والابتعاث أمس، برنامج "التدريب على الكتابة بطريقة برايل"، ضمن مشروع البرامج التدريبية في مبادرة تطوير التربية الخاصة 2019م ، وذلك بثانوية نجران.
وتضمن البرنامج الذي يستمر 5 أيام، التعريف بالإعاقة البصرية وأنواعها وأسبابها وخصائصها، ومكونات آلة برايل وطريقة استخدامها، ومعرفة الحروف العربية، والرموز، وعلامات التشكيل، والترقيم، والحروف الإنجليزية.
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11:12ت م
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