نجران 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة في إدارة التدريب والابتعاث أمس، برنامج "التدريب على الكتابة بطريقة برايل"، ضمن مشروع البرامج التدريبية في مبادرة تطوير التربية الخاصة 2019م ، وذلك بثانوية نجران.وتضمن البرنامج الذي يستمر 5 أيام، التعريف بالإعاقة البصرية وأنواعها وأسبابها وخصائصها، ومكونات آلة برايل وطريقة استخدامها، ومعرفة الحروف العربية، والرموز، وعلامات التشكيل، والترقيم، والحروف الإنجليزية.// انتهى //11:12ت م0040