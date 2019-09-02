مسقط 3 محرم 1441 هـ الموافق 2 سبتمبر 2019 م واسعقدت لجنة وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بمسقط اجتماعها الخامس التحضيري ضمن الاجتماع الخامس للجنتي وزراء ووكلاء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس الذي سيعقد بعد غد الأربعاء وتستضيفه سلطنة عُمان ممثلة في وزارتي القوى العاملة والتنمية الاجتماعية.كما يعقد غدًا الثلاثاء اجتماع وكلاء وزارات الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي سيتطرق إلى القضايا المتعلقة بالجوانب الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، والقضايا المعنية بالمرأة والطفل وتنمية المجتمع.واستعرض اجتماع وكلاء العمل الذي عقد بمقر الهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأعمال التحضيرية لمناقشة قرارات المجلس الأعلى التي صدرت في مجال العمل، وبرامج العمل لزيادة فرص توظيف القوى العاملة الوطنية والقوانين والتشريعات الخاصة بالعمل بدول مجلس التعاون والسماح بممارسة أنشطة التوظيف الأهلية واستقدام القوى العاملة وأهداف التنمية المستدامة.وترأس الاجتماع وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل بسلطنة عُمان خميس العامري الذي أوضح أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة متواصلة من اللقاءات والاجتماعات التحضيرية لاجتماعات لجان وزراء العمل بدول المجلس الخليجي التي تحققت من خلالها إنجازات أسهمت في تعزيز التنسيق والتعاون لتطوير العمل الخليجي في إطار مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.وسيتطرق الاجتماع إلى تقرير تنفيذ مبادرات إستراتيجية لجنة وزراء العمل، والتنسيق حول المؤتمرات العربية والدولية والتعاون الدولي، إضافة إلى مناقشة حوكمة المؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية في دول مجلس التعاون الخليجي، بجانب المواضيع المقترحة من الدول الأعضاء ومشروع موازنة عام (2020) لإدارة العمل في المكتب التنفيذي ومشاركة مجلس التعاون في إكسبو دبي2020م.// انتهى //11:14ت م0042