الدمام 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واسينظم مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز ممثلاً في مركز خدمات الأعمال "بيادر" الخميس القادم، ورشة عمل بعنوان "كيف تعرض مشروعك التجاري بشكل احترافي"، وذلك في مركز بيادر بالمدينة الصناعية الأولى بالدمام.وتناقش الورشة المفتوحة للرجال والسيدات عدد من المحاور أبرزها: طريقة عرض المشاريع الصحيحة، وآلية عرض وتقديم المشاريع، وتحديد المزايا البيعية للمشاريع، إلى جانب التميز في تقديم وطرح الأفكار.// انتهى //11:15ت م0043