الرياض 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واسأصدر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية في مدينة الرياض، تقريراً تضمن أهم إنجازات المكتب الدعوية والإرشادية، خلال عام 1440هـ، التي اشتملت على مجموعة من البرامج والأنشطة.وجاء في التقرير أن عدد الأشخاص الذين أشهروا إسلامهم عن طريق دعاة المكتب بلغ 226 شخصاً من مختلف الجنسيات، كما نظم المكتب 16 مسابقة، وزعت فيها 563 هدية.وأوضح التقرير أن عدد الدروس والمحاضرات والكلمات الوعظية التي نظمها المكتب بلغت 1378 درساً وكلمة، استفاد منها 55.171 مستفيداً، كما قام دعاة المكتب بـ 784 جولة دعوية، استفاد منها 10995 شخصاً، في حين نفذ المكتب 27 دورة، استفاد منها 6151 شخصاً.ومن ضمن الجهود التي قام بها المكتب خلال العام الماضي، توزيع 1238 نسخة من القرآن الكريم إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، وتوزيع 267.320 نسخة من الكتب والمطويات والأشرطة.كما قام المكتب بتغطية الكلمات التي أقيمت في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمعدل 342 كلمة وقام بإنتاجها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمعدل 2853 مادة.وأوضح التقرير، أن من ضمن البرامج التي نفذها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية، برنامج إفطار صائم، حيث تم 25000 وجبة غذائية، وبرنامج عمرة دعوية حيث تم تسيير 15 حافلة، استفاد منها 750 شخصاً.يذكر أن إبراز مثل هذه المشاريع والمنجزات تهدف إلى إيجاد شراكات فعالة مع أفراد المجتمع ومؤسساته؛ لتكوين مجتمع حيوي يدعو إلى تعزيز المنهج الوسطي المعتدل، والدعوة إلى الله بالحسنى.// انتهى //11:22ت م0046