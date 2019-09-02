أبوعريش 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واستنفذ جمعية التنمية الاجتماعية بحاكمة أبوعريش يوم الخميس المقبل، برنامج "عيادة" للكشف المجاني في عيادات العيون والأسنان والباطنة، وذلك بمركز الرعاية الصحية الأولية بحاكمة أبوعريش، وذلك بالتعاون مع جمعية الإحسان الطبية الخيرية.ويستهدف البرنامج الذي يستمر ثلاثة أيام، الذكور من مختلف الأعمار، لتقديم الكشف المجاني والرعاية والتوعية الصحية عن أمراض العصر مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الفم والأسنان والباطنة، وذلك من خلال عيادات ميدانية، بمشاركة كوادر طبية وتمريضية متخصصة.ويأتي برنامج "عيادة" ضمن الشراكة المجتمعية بين القطاعات الخيرية والحكومية والخاصة، لإيصال الخدمات الصحية وتعزيز السلوك الصحي لدى أفراد المجتمع، وزيادة الوعي الصحي، ونشر مفهوم الوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض.// انتهى //11:52ت م0049