أبها 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بأبها بمشاركة عدد من الشركات المحلية والعالمية، "معرض أبها للسيارات والمعدات 2019"، خلال الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر المقبل، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري في خميس مشيط.وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة حسن بن معجب الحويزي أن المعرض يقام لأول مرة في أبها نظراً لما تتمتع به المنطقة الجنوبية بشكل عام من فرص جاذبة للمهتمين والمختصين بعالم السيارات والدراجات النارية والخدمات المساندة، حيث يعـد المعرض فرصة للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه صناعة السيارات وعلى الفعاليات المصاحبة للمعرض.وأكد أن أهمية المعرض تأتي كونه أكبر تجمع لوكالات السيارات وقطع الغيار وشركات التأمين وشركات التمويل، إضافة إلى حضور المتخصصين والمهتمين بعالم السيارات، مما يتيح الفرصة لجميع الشركات العالمية لعرض أحدث الموديلات والمنتجات والمعدات".من جهته أشار المدير التنفيذي للشركة المنفذة للمعرض صالح الغامدي إلى أن من أهم أهداف المعرض تفعيل النشاط الاقتصادي بالمنطقة من خلال جذب الاستثمارات وبناء علاقات شراكة استراتيجية مع الشركات الكبرى، تكون نتيجتها سلسلة من المشاريع التنموية.وبين الغامدي أن المعرض يتضمن عدة فعاليات منها ورش عمل ومحاضرات تثقيفية عن القيادة الآمنة، وتجربة قيادة أحدث الموديلات في الساحة الخارجية للمعرض، كما سيتم إتاحة الفرصة للشركات المشاركة لتقديم عروضها للحضور وستعرض نماذج من بعض السيارات القديمة، إضافة إلى تنظيم ندوات عن قيادة المرأة ومحاضرات عن السلامة المرورية.// انتهى //12:03ت م0051