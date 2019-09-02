نجران 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واسنفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات "إشراقة" أمس، الدورة العلمية الـ 16، وذلك بجامع الجميح بحي المخيم بمدينة نجران.وتتناول الدورة التي تستمر 10 أيام، بعد صلاة العشاء التعليق على كتاب شرح السنة للمزني، وشرح الأدب المفرد للإمام البخاري، علمًا أن كتب المتون توزع مجاناً خلال الدورة، وستقدم شهادات معتمدة للحضور في نهاية الدورة.// انتهى //12:04ت م0052