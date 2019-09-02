تبوك 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم ، المدير التنفيذي للجمعيةالسعودية للتربية الخاصة " جستر " بالمنطقة شاهر مفلح البلوي وفريق جستر تبوك.ورحب سموه بهم، مستمعاً إلى شرح مفصل من قبل المدير التنفيذي لفرع الجمعية عن الجمعية وأهدافها وأعمالها والفئات المستهدفةوالدور الذي تقوم به في خدمة أبناء المنطقة من ذوي الإعاقة.ثم قدم المدير التنفيذي لسمو أمير منطقة تبوك العضوية الفخرية للجمعية ، مؤكداً سموه أهمية العمل الإنساني والخيري فيالمنطقة، والدور الذي تقوم به الجمعية في خدمة هذه الفئة الغالية على الجميع منوها سموه بالدعم الكبير الذي تلقاه هذه الجمعيات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله - .وشكر سمو أمير المنطقة أعضاء الجمعية على مايقدمونه من أعمال وخدمات لفئة غالية على الجميع، متمنياً سموه التوفيق والنجاح للجمعية وأعضائها لخدمة المستفيدين منها.وقدّم البلوي شكره لسموه على قبول العضوية الذي يعبر عن دعم ومساندة سموه لهذه الجمعية التي تقدم خدماتها العلمية والبحثية والتوعية والتثقيفية لجميع ذوي الإعاقة في المملكة.// انتهى //14:18ت م0090