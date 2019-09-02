رياضي / الجواد "مشهور الخالدية" يحقق كأس رئيس دولة الامارت العربية المتحدة
الاثنين 1441/1/3 هـ الموافق 2019/09/02 م واس
الرياض 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس
حقق الجواد "مشهور الخالدية" العائد لمربط عذبة لمالكه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز , كأس رئيس دولة الامارات العربية المتحدة المخصص للجياد العربية الأصيلة في الشوط الذي بلغت مسافته "ميل " بميدان بادن بادن في ألمانيا.
وهي المرة الثانية على التوالي في هذا الموسم التي يحقق فيها الجواد هذه الكأس مسجلاً انتصاره الخامس في سجلّه السباقي.
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14:20ت م
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