الرياض 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واسحقق الجواد "مشهور الخالدية" العائد لمربط عذبة لمالكه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز , كأس رئيس دولة الامارات العربية المتحدة المخصص للجياد العربية الأصيلة في الشوط الذي بلغت مسافته "ميل " بميدان بادن بادن في ألمانيا.وهي المرة الثانية على التوالي في هذا الموسم التي يحقق فيها الجواد هذه الكأس مسجلاً انتصاره الخامس في سجلّه السباقي.//انتهى //14:20ت م0091