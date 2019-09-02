أبها 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واسوقف معالي مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد بن حامد نقادي ،اليوم، على سير منظومة العمل والتجهيزات بكليات الطب والعلوم الطبية التطبيقية والهندسة مع بدء العام الجامعي الجديد.وشملت الجولة القاعات الدراسية والمختبرات الطبية والمعامل في الأقسام العلمية بالكليات، كما استمع لشرح عن برامج الكليات المخصصة لاستقبال طلاب السنة الأولى.وأكد نقادي خلال الجولة، ضرورة تهيئة البيئة التعليمية المناسبة والمحفزة للإبداع والابتكار وتحقيق التفوق العلمي للطلاب والطالبات تنفيذاً لرؤية الجامعة ورسالتها، مشيداً بما شاهده من استعدادات وجاهزية كاملة من الكليات ومنسوبيها وأعضاء هيئة التدريس.// انتهى //14:20ت م0092