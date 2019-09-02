أبها 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واسنظمت كلية الشريعة بجامعة الملك خالد اليوم, اللقاء التعريفي الأول للطلاب المستجدين.وأوضح عميد الكلية الدكتور محمد بن ظافر الشهري أن اللقاء الذي يستمر يومين يهدف إلى إلقاء الضوء على ما تقدمه الكلية والوكالات والأقسام العلمية للطلاب من مقررات وبرامج وبيان الدور المطلوب من كل طالب خلال هذه المرحلة، مع التعريف بالأنظمة واللوائح التي تهم الطالب في بداية مشواره الجامعي.وبدأ اللقاء التعريفي الذي انطلق بكلمة لعميد الكلية تلتها جلسة حوارية مع وكيل الكلية الدكتور أحمد الحصيني، ورئيس قسم الفقه الدكتور محمد القرني، وممثل قسم القرآن وعلومه الدكتور فاضل الشهري، حيث أدار الحوار رئيس وحدة التوجيه والإرشاد في الكلية الدكتور عوض الشهري، كما تمحورت الجلسات حول النظام الدراسي والأنشطة وما تتمتع به الجامعة من إمكانيات يمكن أن يفيد منها الطالب.// انتهى //14:21ت م0093