بريدة 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واسأكملت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم الاستعدادات لاستقبال المتدربين والمتدربات لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس وبدء الفصل التدريبي الأول من العام 1440/1441 هـ في جميع المنشآت التدريبية بالمنطقة.وأكد المدير العام محمد بن صالح المذن, جاهزية المنشآت للتدريب بدءًا من اليوم الأول وكذلك انطلاق العمل في منشأة تدريبية جديدة وهي الكلية التقنية للبنات بمحافظة البدائع التي بدأت استقبال أول دفعة من المتدربات ، بالإضافة إلى أربع مقرات جديدة وهي الكلية التقنية للبنين في مدينة بريدة والكلية التقنية للبنات في مدينة بريدة والكلية التقنية للبنين محافظة عنيزة والمعهد الصناعي بسجن مدينة بريدة بعد انتقالهم لمبانٍ جديدة وتوسعهم في أعداد القبول، سعيًا لتحقيق رسالة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وأهدافها بإيجاد بيئة سليمة وصحية وفاعلة للتدريب وتكاتف قادة المنشآت في المنطقة والإدارات المساندة بالإدارة كوحدة السلامة والصحة المهنية وفرق الصيانة ووحدة جودة التدريب بالإدارة التي قدمت كامل الدعم للمنشآت التدريبية بالمنطقة الذي يعكس دور الإدارة العامة بالمنطقة.وأشار المذن إلى أن الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة تشرف على جميع المنشآت التدريبية باستمرار وباهتمام بالغ يعكس اهتمام قيادات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على رأسها معالي المحافظ الدكتور أحمد بن فهد الفهيد وبمتابعة من النواب وحثهم الدائم على خلق بيئة سليمة وصحية وفاعلة للتدريب.وبين المذن أن الجميع عملوا من خلال تكثيف الجولات الميدانية على الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية للبنين والبنات في فترة الصيف على جاهزية المنشآت التدريبية لبدء العام التدريبي وإجراء أعمال الصيانة بعد التوسع في إعداد المقبولين والمقبولات ، حيث بلغ عددهم لهذا الفصل 4280 وبلغ عدد المتدربين المستمرين 10774 متدربًا ومتدربة، وتم التأكد من جاهزية الجداول التدريبية للمدربين والمدربات وأيضا المتدربين والمتدربات.// انتهى //14:21ت م0094