جيزان 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واسدشن رئيس غرفة جازان خالد بن محمد الصايغ اليوم ، هوية " وطن مزدهر" لاحتفالات الغرفة باليوم الوطني للمملكة ، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة أحمد أبو هادي ، وذلك بمقر الغرفة .وتمتاز هوية الغرفة بالتنوع في الفئات والقطاعات التي تستهدفها فعاليات اليوم الوطني ,ويرمز شعار وطن مزدهر لما تمثله المرحلة المقبلة من أهمية كبرى للتنمية المستدامة لجذب الاستثمارات ودعم القطاع الخاص وتوفير فرص العمل وتحقيق اقتصاد مزدهر .وتسعى غرفة جازان مع شركائها بالمؤسسات الحكومية والخاصة, ورجال الأعمال والرياديين في اليوم الوطني, إلى التعريف بالحراك الاقتصادي وما وصلت له المملكة ومنطقة جازان من تنوع في اقتصادها وتطور في كل مجالات الحياة , والذي يعد من الركائز الرئيسية لرؤية 2030 , بتوفير بيئة تطلق إمكانات الأعمال وتوسّع القاعدة الاقتصادية بتوفير فرص عمل للسعوديين والاستفادة من الموقع الفريد للمملكة وإمكاناتها وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية.وأوضح أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري, أن هوية احتفالات غرفة جازان باليوم الوطني تنوعت على أربع محاور, تشمل الفرص المثمرة والتنافسية الجاذبة والاستثمار الفاعل وموقع المملكة، مشيرا إلى أن الغرفة جهزت أكثر من 25 فعالية للاحتفال باليوم الوطني , وكذلك عدد من المبادرات النوعية التي تخدم شباب المنطقة , من خلال العمل مع العديد من الشركاء في القطاع الحكومي والخاص بشكل مباشر ، بما يعزز مكانة هذه المناسبة الوطنية كحدث بارز في تاريخ المملكة .// انتهى //14:34ت م0095