الباحة 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واسأصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة العقيق بمنطقة الباحة، فيما يلي نصه:قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).أقدم / سفر بن امبارك بن سعيد الغامدي, وعائض بن امبارك بن سعيد الغامدي - سعوديي الجنسية - على قتل/ محمد بن علي بن عوضه الغامدي – سعودي الجنسية –، وذلك بقيامهما بطعنه عدة طعنات وضربه على رأسه بالحجر بسبب خلاف بينهم.وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم بقتلهما قصاصاً, وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهما مع بقية الورثة باستيفاء القصاص , ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهما مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجانيين, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجانيين المذكورين.وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجانيين/ سفر بن امبارك بن سعيد الغامدي, وعائض بن امبارك بن سعيد الغامدي اليوم الاثنين الموافق 03 / 01 / 1441 هـ في محافظة العقيق بمنطقة الباحة.ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.والله الهادي إلى سواء السبيل.// انتهى //14:37ت م0096