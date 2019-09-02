الدمام 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم, سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة مارسيلو جيلاردوني، والوفد المرافق له.ونوه سموه في مستهل اللقاء بالعلاقات الوثيقة والراسخة التي تربط المملكة بجمهورية الأرجنتين، مؤكداً أنها علاقات تمتد لأكثر من سبعين عاماً، وتتوثق في كل يوم، مشيراً إلى أنها علاقات تمتاز بالودية، واحترام وجهات النظر، والعمل المشترك لتعزيز الأمن والسلم، وهو ما عززته الزيارات المتبادلة بين البلدين.وبين سمو أمير المنطقة أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - نهاية العام الماضي لجمهورية الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين، أسهمت في تعزيز العلاقة بين البلدين، لافتاً الانتباه إلى أن المملكة والأرجنتين تعملان لتعزيز العلاقات الثنائية ضمن مجموعات العمل الدولية التي تشتركان فيها، متمنياً سموه لجمهورية الأرجنتين التقدم والرخاء.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.من جهته أعرب سفير جمهورية الأرجنتين عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، مبيناً أن بلاده تسعى لتعزيز العلاقة مع المملكة، من خلال التفاهمات الدبلوماسية، وتعزيز التبادل التجاري، والسعي للمشاركة في تحقيق رؤية المملكة 2030، مشيداً بالتطور المتسارع الذي تشهده المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، متمنياً للمملكة حكومةً وشعباً التوفيق.// انتهى //14:43ت م0099