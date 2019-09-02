القاهرة 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واسأكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ضرورة أن تكون الجامعة منخرطة في البحث عن آلية حل سياسي دائم للأزمة الليبية.وقال سلامة في تصريحات اليوم بالقاهرة، إنه التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لاطلاعه على آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، مشددًا على ضرورة إعادة الأمن والأمان والاستقرار إلى ليبيا لتعود إلى مكانها الطبيعي بين أشقاءها العرب.وكان سلامة قد وصل للقاهرة في إطار مشاورات يقوم بها لتعظيم فرص الحل السياسي للأزمة الليبية، فضلاً عن رغبته في تحقيق توافق إقليمي ودولي على دعم العملية السياسية، ووقف إطلاق النار في طرابلس.// انتهى //14:43ت م0100