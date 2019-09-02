الدمام 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واستنظم غرفة الشرقية ممثلة في مجلس شباب أعمال الشرقية، ملتقى «رواد الصناعة 2019» بمشاركة عدد من الخبراء والمسؤولين والمتخصصين في ريادة الأعمال والاستثمار الصناعي، بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، وذلك في مركز الملك عبدالله الحضاري بالجبيل.وقال رئيس المجلس التنفيذي لشباب أعمال الشرقية عبدالله بن فيصل البريكان، إن الملتقى سيسلط الضوء على أبرز الجهات الدعمة والممولة لريادة الأعمال ومناقشة أبرز الفرص الاستثمارية في هذا القطاع والتي تمكن رواد الأعمال من الحصول على الدعم المادي واللوجستي، إضافة إلى طرح ومناقشة التشريعات ذات العلاقة بريادة الأعمال والتحديات التي تواجههم ووضع الحلول المناسبة لها.وأضاف أن الملتقى يأتي في ظل ما تبذله الحكومة من مجهودات كبيرة على صعيد القرارات والإجراءات التي تأتي لتدعيم فرص الاستثمار الصناعي، مشيرًا إلى أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا ببرامج دعم وتحفيز ريادة الأعمال، وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي مثلت نقطة انطلاق في تنمية وتحقيق استدامة الاقتصاد الوطني، لافتًا أن الملتقى يستهدف تهيئة رواد الأعمال بما يواكب التطورات المتلاحقة في القطاع الصناعي.// انتهى //14:43ت م0101