تبوك 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم , أبناء الشيخ سداد بن محمود الفاخري -رحمه الله- أحد أهالي المنطقة يتقدمهم المهندس فؤاد بن سداد الفاخري.وقدم المهندس فؤاد الفاخري وإخوانه شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على مواساتهما وتعزيتهما في وفاة والدهم رحمه الله .كما أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على وقفته تجاه الفقيد طيلة فترة مرضه حتى وافاه الأجل ومواساته لهم, سائلين المولى القدير أن يجزي سموه خير الجزاء.// انتهى //14:43ت م0102