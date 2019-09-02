اجتماعي / سمو أمير تبوك يستقبل أبناء الشيخ سداد الفاخري
الاثنين 1441/1/3 هـ الموافق 2019/09/02 م واس
تبوك 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم , أبناء الشيخ سداد بن محمود الفاخري -رحمه الله- أحد أهالي المنطقة يتقدمهم المهندس فؤاد بن سداد الفاخري.
وقدم المهندس فؤاد الفاخري وإخوانه شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على مواساتهما وتعزيتهما في وفاة والدهم رحمه الله .
كما أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على وقفته تجاه الفقيد طيلة فترة مرضه حتى وافاه الأجل ومواساته لهم, سائلين المولى القدير أن يجزي سموه خير الجزاء.
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14:43ت م
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