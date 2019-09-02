أبهـا 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واسأودعت إدارة ‎تعليم بيشة ممثلة في خدمات الطلاب بالشؤون المدرسية 14 مليون ريال, مكافآت لطلاب وطالبات المدارس المستحقين لها.وأوضح مدير خدمات الطلاب بالإدارة عبدالعزيز آل جديع أن هذه المبالغ هي مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2018م وشهر أغسطس 2019م.من جهة أخرى أودعت إدارة تعليم بيشة أكثر من مليون ريال أمس, في حسابات المدارس وذلك للميزانية التشغيلية للفصل الدراسي الأول لهذا العام لبندي النشاط والمستلزمات التعليمية.// انتهى //16:39ت م0156