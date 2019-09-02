الرياض 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واسعقدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، ورشة عمل بعنوان "منصة ذكاء الأعمال" بحضور ممثلي الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وعدد من منسوبي الهيئة، وذلك بهدف تحديد المهام القادمة لإنجاز مشروع المنصة حسب الأهداف المرجوة.وافتتحت الورشة بكلمة مدير عام التخطيط الاستراتيجي بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات نايف بن عبدالحكيم ششه، تناول خلالها رؤية الهيئة المبدئية لمنصة الأعمال وما تمثله من أهمية لجميع الشركاء.وجرى خلال الورشة استعراض آلية عمل المنصة، من خلال شرح التصور الأولي للمشروع، وتسليط الضوء على الآلية المتبعة في الوقت الحالي في جمع البيانات وتقديم المؤشرات وقراءتها، والوضع المأمول بعد اكتمال مشروع المنصة، التي تهدف إلى تعزيز التواصل مع مقدمي الخدمة، ورفع جودة البيانات، وتطوير وتيسير الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد في جلب البيانات، في سبيل تحقيق غايةٍ أسمى وهو بناء القرارات على مؤشرات سليمة ودقيقة.واستعرضت الورشة أعداد المؤشرات المعتمدة في الهيئة التي تصل إلى 230 مؤشرًا، يتم عبرها حصر جميع البيانات ومؤشرات الأداء التي تطلب من مقدمي الخدمة ومن الأنظمة الداخلية بشكل وآلية موحدة؛ لضمان سلامة البيانات ورفع جودتها.واختتمت الورشة بفتح المجال أمام المداخلات والمقترحات التي انصبت حول آليات إدخال البيانات وتحليلها، ناقش الحضور من خلالها سبل تمكين المنصة لأداء عملها بكفاءة، مع الإشارة إلى أهمية المشروع في مساعدة مقدمي الخدمة في تحليل البيانات واتخاذ القرارات.// انتهى //16:39ت م0158