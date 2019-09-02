الكويت 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واسالتقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اليوم، وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو ليستاري بريانساري مارسودي.ويأتي اللقاء بمناسبة زيارتها الرسمية إلى دولة الكويت لترؤس وفد بلادها المشارك في أعمال الدورة الأولى للجنة العليا الكويتية الإندونيسية المشتركة المقرر عقدها اليوم، وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.كما جرى خلال اللقاء التباحث والتنسيق حول عدد من الموضوعات المتصلة بتعزيز آفاق العمل الثنائي المشترك والتنسيق الفعال في إطار عضوية البلدين غير الدائمة في مجلس الأمن، بالاضافة إلى تبادل الرؤى والأفكار حيال آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة مجمل القضايا محل الاهتمام المشترك.// انتهى //16:46ت م0159