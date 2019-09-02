الرياض 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واسأشاد مدير تراخيص الأندية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهاجان ناير ، بآلية عمل رابطة الدوري السعودي للمحترفين فيما يخص استيفاء معايير الرخصة الآسيوية، والمتابعة مع الالتزامات المالية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.جاء ذلك خلال زيارته اليوم لرابطة الدوري السعودي للمحترفين في مقرها بالرياض، والتقائه برئيس مجلس الإدارة مسلي آل معمر بحضور المدير التنفيذي ومدير التراخيص بالرابطة عبدالعزيز الحميدي ، ومساعد مدير إدارة التراخيص ثامر المرشد، التي اطلع خلالها ناير على آلية سير عمل الرابطة فيما يخص الإجراءات التي تم تنفيذها مع الأندية لاستيفاء معايير الرخصة الآسيوية، قبل موعد نهاية فترة تقديم مستندات المعيار المالي في الـ 31 من شهر أغسطس المنصرم.وعبر مدير تراخيص الأندية بالاتحاد الآسيوي عن سعادته البالغة بمستوى الاحترافية والدقة التي عملت خلالها الرابطة في الفترة الماضية مع الأندية، مشيداً بالتزام أندية دوري المحترفين بالتزاماتهم المالية وجميع متطلبات الرخصة الآسيوية التي انتهت معاييرها الخمسة وهي: معيار البنية التحتية، المعيار الإداري، المعيار الرياضي، المعيار القانوني، إضافة إلى المعيار المالي يوم السبت الماضي.// انتهى //16:47ت م0161