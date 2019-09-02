الدمام 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واسنظمت جمعية "إيفاء" لرعاية ذوي الإعاقة في المنطقة الشرقية، أمس، فعاليات وورش عمل متنوعة، بمناسبة عودة الطلبة لمراكز الرعاية النهارية للعام الدراسي الجديد.وأوضح مدير عام الجمعية عبد العزيز المحبوب، أن الجمعية تنطلق هذه الأيام من رؤية واستراتيجية جديدة من أجل العمل على تفعيل دورها التأهيلي على جميع المستويات الطبية والعلاجية والتأهيلية والأكاديمية، مشيراً إلى أن الجمعية استعدت منذ وقت مبكر من خلال اللقاءات وأعمال اللجان التي شُكلت استعداداً لبداية العام الدراسي.وبين أنه تم تهيئة جميع الإمكانات المتاحة، وإعداد وتفعيل برامج استقبال الطلبة المستجدين من اليوم الأول، مع تثبيت اللوحات الترحيبية بالطلاب وأولياء أمورهم، متمنياً للجميع عاماً دراسياً حافلاً بالعطاء والتميز.// انتهى//16:49ت م0163