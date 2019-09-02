الرياض 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واسزارت وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية معالي الدكتورة تهاني البيز، ومدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة الدكتورة مها السليمان ووفد من وزارة التعليم، اليوم، مقر جمعية الأطفال المعوقين بالرياض، حيث كان في استقبالهم أمين عام الجمعية عوض بن عبدالله الغامدي، وعدد من مسؤولي ومسؤولات الجمعية بالأقسام التعليمية.واستمع الوفد، في بداية الزيارة من مسؤولي الجمعية، إلى شرح حول الخدمات والبرامج التي توفرها الجمعية لمنسوبيها من الأطفال المعوقين، تلاها جولة على القسم التعليمي ووحداته المختلفة، حيث اطلع الجميع على الفصول الدراسية، والبرامج التعليمية التي تم استحدثها مع إنطلاقة العام الدراسي الجديد، وحضروا جزء من إحدى الحصص الدراسية التي تقدم للأطفال.كما قام وفد وزارة التعليم بجولة في القسم الطبي، واطلع خلالها على الخدمات والبرامج التأهيلية المتخصصة التي يقدمها القسم ووحداته، عقبها عقد الوفد اجتماعاً مع فريق الرؤية المستقبلية لتطوير الأقسام التعليمية بجمعية الأطفال المعوقين.وقدمت الدكتورة تهاني البيز شكرها وتقديرها لإتاحة هذه الفرصة لزيارة فئة غالية من أطفالنا في جمعية الأطفال المعوقين، والاطلاع على برامجها وخدماتها التعليمية المتطورة، التي تعكس حجم العناية الفائقة لمنسوبيها من هؤلاء الأطفال الذين يستحقون كل الدعم والمؤازرة، معبرةً عن اعجابها بهذه المؤسسة الخيرية الكبيرة، واعتزازها أن يضم الوطن جمعية خيرية حضارية متميزة تقوم بدور بارز في تعليم وتأهيل المئات من أبنائنا من ذوي الإعاقة.من جهته أعرب أمين عام الجمعية عوض بن عبدالله الغامدي عن اعتزازه وكافة منسوبي الجمعية بهذه الزيارة التي تأتي ضمن اهتمامات حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة في وزارة التعليم، بالجمعية ونشاطاتها، والاطلاع على ما تحقق من أهداف تبناها مجلس إدارة الجمعية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان، التي تهدف إلى تطوير برامج الخدمة والرعاية للأطفال من ذوي الإعاقة، مثمناً المبادرات التي تقدمها وزارة التعليم للجمعية والتعاون المثمر الذي يصب في مصلحة الأطفال المعوقين بكافة مراكز الجمعية الـ 11 المنتشرة في مختلف مناطق الوطن الغالي.// انتهى //17:08ت م0166