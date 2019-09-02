تبوك 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واستنظم لجنة الحكام الاتحاد السعودي لكرة اليد بالتعاون مع معهد إعداد القادة، دورة للحكام المستجدين للعبة بمدينة تبوك خلال الفترة من ( 29 سبتمبر حتى 8 أكتوبر 2019م ).وأوضحت اللجنة أنه يشترط على المتقدم للتسجيل في الدورة أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل مؤهله العلمي عن الثانوية العامــة أو ما يعادلها، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون قد مارس اللعبة في الأندية أو الهيئات أو المدارس أو الكليات الرياضية، وأن لا يقل عمره عن (17) عاماً كحد أدنى ولا يزيد عن (32) عاماً كحد أقصى، إضافة إلى ما ورد في الفقرة (3/2) فإنه يجوز خفض المؤهل الدراسي إلى الكفاءة المتوسطة أو ما يعادلها كحد أدنى ويمدد السن إلى (35) عاماً كحد أقصى للاعبين الذين سبق لهم أن مثلوا أنديتهم في نفس اللعبة على مستوى الفريق الأول لفترات مناسبة، وأن يعتمد ثبوت ذلك بموجب شهادة من النادي معتمدة من مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة التابع لها المرشح للدورة، وأن يجتاز المتقدم الكشف الطبي بنجاح (بموجب تقرير طبي).// انتهى //17:08ت م0167