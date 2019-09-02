الحديدة 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واسواصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية لنازحي مديرية الخوخة في محافظة الحديدة بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وبلغ إجمالي المستفيدين من العيادات خلال شهر أغسطس الماضي 13,850 مستفيدًا، حيث راجع قسم الطوارئ 7,517 فردا، وعيادة الباطنية 2,212 فردًا، وقسم التغذية العلاجية 188 فردًا ، وقسم التوليد 31 امرأة، فيما بلغ عدد المستفيدين من الفريق الطبي المتنقل 1,132 شخصًا.كما راجع قسم التحصين 95 شخصًا، وقدم قسم الجراحة والتضميد خدماته ل 1,084 شخصًا، وأجري الفحص المختبري ل 2,801 مريضًا وصرفت الأدوية ل 11,514 فردًا واستقبل قسم التنويم 77 نزيلا.//انتهى//17:11ت م0168