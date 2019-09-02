الرياض 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واستمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الخامس من شهر أغسطس 2019م، من انتزاع 1,077 لغما منها 5 ألغام مضادة للأفراد، و 363 مضادة للدبابات و 635 ذخيرة غير متفجرة، و74 عبوة ناسفة.وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 84,825 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.//انتهى//17:12ت م0169