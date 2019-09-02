الوجه 2 محرم 1441 هـ الموافق 1 سبتمبر 2019 م واسنفّذت بلدية محافظة الوجه جولات تفتيشية ورقابية شملت عدداً من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والبوفيهات والمطاعم ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والمحال التجارية والبوفيهات.وأسفرت الجولات التفتيشية عن مصادرة 380 كيلو من المواد الغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق 2 من المحلات التجارية والمطاعم ,وسُجلت 6 مخالفات على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية, إلى جانب توجيه إنذارات لمحال أخرى.وأكد رئيس البلدية المهندس محمود بن عبدالله العطوي أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع وتصنيع المواد الغذائية لضمان الصحة العامة.// انتهى //17:12ت م0170